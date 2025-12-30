Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan lúc 23h00 ngày 6/1/2026

Nhận định soi kèo U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan lúc 23h00 ngày 6/1/2026

  • 16:49 - 30/12/2025

Soi kèo châu Á U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan: 0.97*1.5*0.74

U23 Saudi Arabia bước vào giải đấu với tư thế là đội chủ nhà và là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong năm 2025, “Chim ưng xanh” đã có sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng với chuỗi phong độ ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất tính đến tháng 12/2025, họ giành được 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận, ghi tới 10 bàn thắng. Tại các giải đấu trẻ khu vực gần đây, Saudi Arabia cho thấy sức mạnh hủy diệt với các trận thắng đậm như 5-0 trước Bahrain hay 4-2 trước Tunisia. Ưu thế lớn nhất của họ là dàn cầu thủ chất lượng đã được trui rèn tại Saudi Pro League và sự cổ vũ cuồng nhiệt tại Jeddah. Khó khăn duy nhất là áp lực phải thắng đậm trong ngày ra quân để chiếm ngôi đầu bảng A của U23 AFC Asian Cup.

nhan-dinh-soi-keo-u23-saudi-arabia-vs-u23-kyrgyzstan-luc-23h00-ngay-6-1-2026-1
Nhận định soi kèo U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan lúc 23h00 ngày 6/1/2026

U23 Kyrgyzstan lần đầu tiên giành quyền tham dự VCK U23 châu Á và ngay lập tức phải đối mặt với thử thách cực đại. Mặc dù có phong độ khá ổn ở vòng loại (thắng 2, hòa 1), nhưng khi bước ra các trận giao hữu quốc tế cuối năm 2025, họ bộc lộ nhiều điểm yếu. Đáng chú ý nhất là thất bại nặng nề 0-8 trước U21 Nga vào tháng 11/2025. Trên sân khách, Kyrgyzstan thường chơi phòng ngự lùi sâu nhưng hệ thống này dễ bị sụp đổ trước các đối thủ có tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt. Khó khăn lớn nhất của họ là sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao so với đội bóng Tây Á.

Lịch sử đối đầu giữa các cấp độ trẻ luôn nghiêng về Saudi Arabia. Với thực lực vượt trội và lợi thế sân bãi, chủ nhà đủ khả năng thắng cách biệt ít nhất 2 bàn để vượt qua mức chấp 1.5.

Chọn: U23 Saudi Arabia

Soi kèo tài xỉu U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan: 0.87*2.5*0.84

Hàng công của U23 Saudi Arabia đang sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng nể với trung bình 2.2 bàn/trận trong các trận đấu gần đây. Trong khi đó, hàng thủ của Kyrgyzstan lại tỏ ra cực kỳ mong manh khi để lọt lưới tới 11 bàn chỉ trong 2 trận giao hữu quốc tế gần nhất. Thống kê cũng chỉ ra rằng 4/5 trận thắng vừa qua của Saudi Arabia đều có tổng tỷ số từ 3 bàn trở lên. Với quyết tâm tạo ra một cơn mưa bàn thắng để khai màn giải đấu trên sân nhà, cửa Tài là lựa chọn rất sáng dành cho người chơi của kênh Xôi Lạc TV.

Chọn: Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-u23-saudi-arabia-vs-u23-kyrgyzstan-luc-23h00-ngay-6-1-2026-2
Tỷ lệ kèo U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan

Soi kèo hiệp 1 U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan: Updating

Với sức mạnh vượt trội, Saudi Arabia chắc chắn sẽ đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc để tìm kiếm bàn thắng sớm. Thống kê chỉ ra rằng đội bóng này thường ghi bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1 ở 5/6 trận sân nhà gần nhất. Phía bên kia, Kyrgyzstan thường nhập cuộc khá lúng túng và hay để thủng lưới trong 30 phút đầu tiên khi đối đầu với các đội bóng lớn. Một kết quả dẫn trước 1-0 hoặc 2-0 cho chủ nhà trước giờ nghỉ giải lao là kịch bản rất dễ xảy ra.

Chọn: U23 Saudi Arabia

Đội hình dự kiến U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan

U23 Saudi Arabia: Al-Absi; Abu Al-Shamat, Mohammed Barnawi, Al-Khateeb, Al-Hawsawi; Abbas Al-Hassan, Abdulmalik Al-Jaber; Abdulaziz Al-Aliwa, Al-Oyayari, Abdullah Al-Zaid; Abdullah Radif.

U23 Kyrgyzstan: Chomoev; Khristiyan Brauzman, Bekberdinov, Shamurzayev, Nurlanbekov; Kimi Merk, Abdullayev, Toktonaliev, Ermek Kenzhebaev; Beknaz Almazbekov, Baktybekov.

Dự đoán tỷ số U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan

U23 Saudi Arabia 3-0 U23 Kyrgyzstan (Chọn U23 Saudi Arabia và Tài trận).

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Eibar vs Mirandes lúc 02h30 ngày 3/1/2026

Nhận định soi kèo Eibar vs Mirandes lúc 02h30 ngày 3/1/2026
Nhận định soi kèo Guimaraes vs Nacional lúc 03h45 ngày 3/1/2026

Nhận định soi kèo Guimaraes vs Nacional lúc 03h45 ngày 3/1/2026
Nhận định soi kèo Gil Vicente vs Sporting Lisbon lúc 01h45 ngày 3/1/2026

Nhận định soi kèo Gil Vicente vs Sporting Lisbon lúc 01h45 ngày 3/1/2026
Nhận định soi kèo Al Ettifaq vs Al Okhdood lúc 21h35 ngày 2/1/2026

Nhận định soi kèo Al Ettifaq vs Al Okhdood lúc 21h35 ngày 2/1/2026
Nhận định soi kèo Al Najma vs Al Khaleej lúc 20h30 ngày 2/1/2026

Nhận định soi kèo Al Najma vs Al Khaleej lúc 20h30 ngày 2/1/2026
Nhận định soi kèo Melbourne Victory vs Perth Glory lúc 15h30 ngày 2/1/2026

Nhận định soi kèo Melbourne Victory vs Perth Glory lúc 15h30 ngày 2/1/2026

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.