Nhận định soi kèo U23 Qatar vs U23 UAE lúc 23h30 ngày 7/1/2026

Soi kèo châu Á U23 Qatar vs U23 UAE: 0.93*0.25*0.78

U23 Qatar bước vào giải đấu với mục tiêu tái lập vị thế của một ông lớn tại khu vực Tây Á. Trong giai đoạn năm 2025, phong độ gần đây của Qatar khá ổn định khi họ giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Tại vòng loại, Qatar cho thấy khả năng tấn công đa dạng khi ghi được 9 bàn thắng. Được thi đấu trên sân nhà (hoặc điều kiện tương đương tại khu vực láng giềng Saudi Arabia), Qatar luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng với hiệu suất thắng kèo châu Á đạt mức 60% trong các trận đấu chính thức. Ưu thế lớn nhất của Qatar là sự gắn kết của dàn cầu thủ trẻ đang được đầu tư trọng điểm cho World Cup tương lai, tuy nhiên khó khăn nằm ở việc hàng thủ đôi khi mất tập trung vào những phút cuối trận.

U23 UAE cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu này. Phong độ sân khách của UAE là một điểm nhấn đáng chú ý khi họ bất bại trong 4/6 trận gần nhất xa nhà, giành được 2 chiến thắng quan trọng trước các đối thủ khó chịu. Trong 5 trận gần đây, UAE có được 2 thắng, 2 hòa và chỉ nhận 1 thất bại. Vị trí trên bảng xếp hạng của họ ở các giải trẻ khu vực luôn nằm trong nhóm dẫn đầu nhờ lối chơi thực dụng và giàu thể lực. Khó khăn lớn nhất của UAE là hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo không quá cao, trung bình chỉ đạt 1.2 bàn/trận. Tuy nhiên, ưu thế về khả năng áp sát và tranh chấp ở khu trung tuyến sẽ giúp họ không lép vế trước Qatar.

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất cho thấy sự cân bằng khi mỗi đội thắng 1 trận và có tới 3 trận kết thúc với tỷ số hòa (bao gồm cả các trận thắng trong loạt luân lưu). Với tính chất của một trận derby Tây Á căng thẳng và tỷ lệ chấp chỉ là 0.25, Qatar với dàn nhân sự đồng đều hơn được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm.

Chọn: U23 Qatar

Soi kèo tài xỉu U23 Qatar vs U23 UAE: 0.94*2.25*0.77

Các cuộc đối đầu giữa hai đội bóng láng giềng thường diễn ra rất chặt chẽ và đậm chất toan tính. Thống kê chỉ ra rằng 4/5 trận đối đầu gần nhất giữa U23 Qatar và U23 UAE đều kết thúc với tổng tỷ số từ 2 bàn trở xuống. Hàng thủ của cả hai đội đều thi đấu khá kỷ luật khi mới chỉ để lọt lưới trung bình 0.8 bàn/trận trong năm 2025. Chuyên gia soi kèo Xoi lacz TV tin tưởng trận đấu sẽ về Xỉu.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo hiệp 1 U23 Qatar vs U23 UAE: Updating

Trong hiệp thi đấu thứ nhất, cả Qatar và UAE dự kiến sẽ nhập cuộc thận trọng để thăm dò đối thủ. Thống kê cho thấy trong 3 lần chạm trán gần đây, có tới 2 trận kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-0. UAE thường chơi phòng ngự lùi sâu trong 45 phút đầu tiên, trong khi Qatar dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cũng không mạo hiểm dâng cao quá sớm. Dự đoán hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hoà không bàn thắng.

Chọn: Xỉu hiệp 1

Đội hình dự kiến U23 Qatar vs U23 UAE

U23 Qatar: Yousef Abdullah, Saifeldeen Hassan, Mohammed Aiash, Abdullah Al-Yazidi, Mostafa Meshaal, Naif Al-Hadhrami, Jassem Gaber, Khaled Ali, Ahmed Al-Rawi, Tameem Al-Abdullah, Lotfi Madjer.

U23 UAE: Rakaan Al-Menhali, Zayed Sultan, Khamis Al-Mansoori, Mayed Al-Teneiji, Abdulla Abbas, Sultan Al-Bedwawi, Ahmed Al-Hammadi, Abdulla Hamad, Harib Abdalla, Eisa Khalfan, Mohammed Jumaa.

Dự đoán tỷ số U23 Qatar vs U23 UAE

U23 Qatar 1-0 U23 UAE (Chọn U23 Qatar và Xỉu trận).