Nhận định soi kèo U23 Nhật Bản vs U23 Syria lúc 18h30 ngày 7/1/2026

Soi kèo châu Á U23 Nhật Bản vs U23 Syria: 0.97*1.5*0.74

U23 Nhật Bản: Bản lĩnh nhà đương kim vô địch U23 Nhật Bản bước vào giải đấu năm 2026 với một phong độ cực kỳ ấn tượng và ổn định. Trong 5 trận đấu gần nhất tính đến cuối năm 2025, “Samurai Xanh” sở hữu thành tích 4 thắng và 1 hòa. Đáng chú ý nhất là chiến dịch vòng loại U23 Châu Á diễn ra vào tháng 9/2025, nơi họ đã hủy diệt các đối thủ cùng bảng với 9 điểm tuyệt đối, ghi tới 12 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào.

Sức mạnh của Nhật Bản không chỉ nằm ở các trận chính thức mà còn thể hiện qua các giải giao hữu chất lượng như IBARAKI Next Generation Cup (tháng 12/2025), nơi họ vượt qua các đội bóng trẻ hàng đầu để lên ngôi vô địch. Ưu thế lớn nhất của Nhật Bản là khả năng kiểm soát bóng vượt trội (trung bình trên 65% mỗi trận) và sự đa dạng trong các phương án tấn công từ cả trung lộ lẫn hai cánh.

U23 Syria: Sự lỳ lợm của đội bóng Tây Á Phía bên kia chiến tuyến, U23 Syria cho thấy họ là một đối thủ không dễ bị khuất phục. Phong độ trong 5 trận gần đây của Syria ghi nhận 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Tại vòng loại U23 Châu Á vừa qua, Syria đã thể hiện bản lĩnh khi cầm hòa đối thủ mạnh U23 Oman và giành chiến thắng quan trọng trước các đội bóng cửa dưới để đoạt vé đi tiếp.

Khó khăn lớn nhất của Syria hiện tại là sự thiếu hụt các trận đấu cọ xát với các đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu lục, khiến khả năng duy trì nhịp độ cao trong suốt 90 phút trước các đội bóng như Nhật Bản vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng nhẹ về phía Nhật Bản, nhưng đáng chú ý là tại VCK U23 Châu Á 2020, Syria từng tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1. Dù vậy, với dàn nhân sự vượt trội và sự chuẩn bị bài bản hơn ở thời điểm hiện tại, Nhật Bản đủ khả năng thắng cách biệt để vượt qua mức chấp 1.5.

Chọn: U23 Nhật Bản

Soi kèo tài xỉu U23 Nhật Bản vs U23 Syria: 0.87*2.75*0.84

U23 Nhật Bản sở hữu hàng công cực mạnh với hiệu suất trung bình 2.4 bàn/trận trong các trận đấu chính thức năm 2025. Những chân sút như Yutaka Michiwaki (đang thi đấu tại Bỉ) hay Ryunosuke Sato có khả năng xuyên phá rất tốt. Phía đối diện, hàng thủ Syria dù kiên cường nhưng thường hụt hơi ở nửa sau hiệp 2 trước những đội bóng chơi kiểm soát bóng tốt. Thống kê chỉ ra rằng 3/5 trận gần nhất của Nhật Bản kết thúc với tổng tỷ số từ 3 bàn trở lên. Do đó chuyên gia soi kèo Xoilac Live tin tưởng trận đấu sẽ về Tài.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 U23 Nhật Bản vs U23 Syria: Updating

Nhật Bản thường có thói quen áp đặt lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong 4 trận gần nhất tại vòng loại, họ đều ghi được bàn thắng ngay trong 45 phút đầu tiên. Syria chắc chắn sẽ đá lùi sâu để chờ đợi thời cơ, nhưng trước khả năng luân chuyển bóng cực nhanh của đối thủ, khả năng đội bóng Tây Á đứng vững trong hiệp 1 là không cao. Dự đoán hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía của U23 Nhật Bản

Chọn: U23 Nhật Bản

Đội hình dự kiến U23 Nhật Bản vs U23 Syria

U23 Nhật Bản: Masataka Kobayashi; Ichihara Lion, Tsuchiya Kaito, Mori Souichiro, Rei Umeki; Ozeki Yuto, Ishiwatari Nelson, Ryunosuke Sato; Yumeki Yokoyama, Yutaka Michiwaki, Nwadike Uche Brian Seio.

U23 Syria: Makad Al-Sia; Mustafa Safar, Al-Rina, Al-Asward, Ahmad Hatem; Mahmoud Nayef, Al-Kallas, Mohammad Osman, Hozan Osman; Mahmoud Al-Aswad, Mohannad Fadel.

Dự đoán tỷ số U23 Nhật Bản vs U23 Syria

U23 Nhật Bản 3-0 U23 Syria (Chọn U23 Nhật Bản và Tài trận).