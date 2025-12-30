Nhận định soi kèo U23 Hàn Quốc vs U23 Iran lúc 18h30 ngày 7/1/2026

Soi kèo châu Á U23 Hàn Quốc vs U23 Iran: 0.80*0.25*0.91

U23 Hàn Quốc bước vào giải đấu năm 2026 với vị thế là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Phong độ gần đây của “Chiến binh Taegeuk” là cực kỳ ấn tượng khi họ sở hữu chuỗi 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Tại vòng loại, Hàn Quốc đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối để chiếm lĩnh ngôi đầu bảng. Xét về phong độ sân nhà (tính các trận được chỉ định là đội chủ nhà), U23 Hàn Quốc đang có mạch 3 trận thắng liên tiếp, ghi trung bình 2.5 bàn/trận. Ưu thế của họ nằm ở lối chơi kỷ luật, tốc độ và dàn cầu thủ đang thi đấu tại K-League có kinh nghiệm dày dặn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là áp lực từ sự kỳ vọng của người hâm mộ sau những thành công vang dội của các lứa trẻ trước đó.

U23 Iran luôn là đối thủ khó chịu bậc nhất tại khu vực Tây Á nhờ nền tảng thể lực và thể hình vượt trội. Tuy nhiên, phong độ gần đây của Iran có phần thiếu ổn định hơn khi họ có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trên phương diện phong độ sân khách, Iran thường gặp khó khăn khi thi đấu xa nhà với việc chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất, ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng. Ưu thế của Iran là lối đá áp sát, không ngại va chạm và khả năng không chiến tốt. Khó khăn lớn của họ lúc này là khâu dứt điểm chưa thật sự sắc bén trước các đội bóng có hàng thủ lùi sâu và tổ chức tốt như Hàn Quốc.

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng hẳn về phía U23 Hàn Quốc với 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Đáng chú ý, Hàn Quốc thường xuyên thắng kèo châu Á khi đối đầu trực tiếp với các đại diện Trung Đông. Với mức chấp nhẹ 0.25, đặt niềm tin vào U23 Hàn Quốc là lựa chọn an toàn dành cho người chơi của kênh Xoilac TV.

Chọn: U23 Hàn Quốc

Soi kèo tài xỉu U23 Hàn Quốc vs U23 Iran: 0.94*2.25*0.77

Tính chất của một trận đại chiến ngay vòng bảng khiến cả hai đội không thể chủ quan. Hàn Quốc dù tấn công hay nhưng cũng rất chú trọng khâu phòng ngự, với việc giữ sạch lưới 3/5 trận gần nhất. Trong khi đó, 4/5 trận gần đây của U23 Iran đều kết thúc với tổng tỷ số dưới 2.5 bàn. Thống kê đối đầu cũng cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai ông lớn này thường diễn ra giằng co ở khu trung tuyến và không có quá nhiều bàn thắng được ghi.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo hiệp 1 U23 Hàn Quốc vs U23 Iran: Updating

Trong hiệp 1, cả hai đội dự kiến sẽ nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. U23 Hàn Quốc thường có thói quen kiểm soát bóng chắc chắn và chờ thời cơ ở hiệp 2, trong khi Iran sẽ ưu tiên đá thấp để phá lối chơi của đối thủ. Thống kê chỉ ra rằng 3/4 trận gặp nhau gần nhất giữa hai đội không có bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.

Chọn: U23 Hàn Quốc

Đội hình dự kiến U23 Hàn Quốc vs U23 Iran

U23 Hàn Quốc: Kim Jeong-hoon, Cho Hyun-taek, Byeon Joon-soo, Seo Myung-guan, Hwang Jae-won, Paik Sang-hoon, Lee Kang-hee, Kang Sang-yoon, Eom Ji-sung, Lee Young-jun, Kang Sung-jin.

U23 Iran: Mohammadreza Khaledabadi, Hossein Goudarzi, Amin Hazbavi, Mohammad Amin Hazbavi, Saman Touranian, Mohammad Javad Hosseinejad, Yasin Salmani, Mohammad Ghorbani, Amir Jafari, Aria Barzegar, Mehdi Hashemnezhad.

Dự đoán tỷ số U23 Hàn Quốc vs U23 Iran

U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Iran (Chọn U23 Hàn Quốc và Xỉu trận).