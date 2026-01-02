Nhận định soi kèo Tottenham vs Sunderland lúc 22h00 ngày 4/1/2026

Soi kèo Châu Á Tottenham vs Sunderland: 1.87*0.5*2.03

Tottenham sẽ tiếp Sunderland trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng đang rất thấp của mình. Nhưng trước đối thủ đang chơi tốt mùa này thì đây không phải trận đấu dễ dàng.

Tottenham đang đứng thứ 12 mùa giải này, với một đội bóng đặt mục tiêu giành vé dự Champions League mỗi mùa bóng của mình thì đây là thành tích rất đáng thất vọng và chiếc ghế của HLV Thomas Frank đã không còn vững như trước. Sau khi bị cầm hòa ở vòng trước, các cầu thủ Tottenham cầm làm tốt hởn ở vòng 20 này, họ cần một chiến thắng để leo lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên đối thủ của họ lại là Sunderland, đội bóng đá rất tốt mùa này dù mới thăng hạng nên đây sẽ là trận đấu khó khăn với đội bóng chủ nhà.

Sunderland chỉ đặt mục tiêu trụ hạng mùa này nhưng họ đang làm rất tốt mục tiêu đó. Trận hòa trước Man City vòng đấu trước giúp họ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng và cơ hội trụ hạng rất sáng. Các cầu thủ Sunderland bất bại 4 vòng gần nhất trong đó 3 vòng gần đây họ đều có tỉ số hòa, dù không thắng nhưng “Mèo đen” cho thấy họ không dễ bị đánh bại. Đến làm khách trên sân của Tottenham, Sunderland muốn tiếp tục có điểm ra về và trước đội chủ nhà chơi không ổn định thì khả năng họ sẽ ra về với 1 điểm.

Như nhận định ở trên, Sunderland hòa cả 3 trận gần nhất của mình. Trong khi đó Tottenham cũng đã hòa 5 trận mùa này và họ chơi không ổn định dù có đội hình nhỉnh hơn. Đây là điều sẽ khiến trận đấu giữa 2 đội tiếp tục có tỉ số hòa. Nên với tỉ lệ kèo Tottenham chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho Sunderland thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Sunderland

Soi kèo Tài xỉu Tottenham vs Sunderland: 1.88*2.25*2.00

Tottenham chỉ ghi 1 bàn ở 3 trận gần nhất của mình, trong khi đó Sunderland cũng ghi được số bàn tương tự ở 3 vòng gần đây, các con số đều rất thấp. Thậm chí 2/3 trận hòa của Sunderland có tỉ số 0-0. Đây là điều sẽ khiến trận đấu giữa 2 đội có ít bàn thắng được ghi, nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Tottenham vs Sunderland: 2.00*0.25*1.90

Trong 45 phút đầu tiên chủ nhà Tottenham sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Sunderland nhưng rất có thể hàng thủ chắc chắn của đội khách sẽ khiến đội chủ nhà không thể ghi bàn, qua đó bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Tottenham chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Sunderland thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến