Nhận định soi kèo Newcastle vs Crystal Palace lúc 22h00 ngày 4/1/2025

Soi kèo Châu Á Newcastle vs Crystal Palace: 1.90*0.75*2.00

Vòng 20 Premier League, Newcastle sẽ tiếp Crystal Palace trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Đây không phải điều dễ thực hiện trong bối cảnh phong độ bất ổn của đội bóng chủ nhà.

Newcastle đang chơi không tốt ở mùa giải này, họ đặt mục tiêu tiếp tục giành vé dự Champions League nên việc đang đứng thứ 13 hiện tại là điều rất đáng thất vọng. Họ vừa có chiến thắng ở vòng đấu trước sau chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng và cần tiếp tục giành chiến thắng để cải thiện vị trí thứ 13 của mình. Một chiến thắng trước Crystal Palace sẽ giúp Newcastle vượt lên trên đối thủ nhưng xem ra mọi thứ không hề dễ dàng. Nhiều khả năng phong độ bất ổn sẽ khiến Newcastle chỉ có được trận hòa ở vòng đấu này.

Crystal Palace có chuỗi trận bất bại rất dài kéo từ mùa giải trước cho đến giai đoạn đầu của mùa giải này. Tuy nhiên sau đó đội bóng của HLV Oliver Glasner thi đấu không thành công, họ đã thua 6 trận mùa này và vừa trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Trận hòa ở vòng đấu trước giúp các cầu thủ Crystal Palace giữ được vị trí thứ 10 và họ cần một chiến thắng để cải thiện thứ hạng. Tuy nhiên chuyến làm khách trên sân Newcastle được đánh giá vô cùng khó khăn, nhiều khả năng sự cố gắng của Crystal Palace sẽ giúp họ ra về với 1 điểm.

Thành tích đối đầu giữa Newcastle và Crystal Palace khá cân bằng khi cả 2 đều thắng lẫn nhau trong những lần gặp gỡ gần đây. Trong bối cảnh đội chủ nhà không có được sự ổn định thì sau khi thắng vòng trước, vòng này họ sẽ lại mất điểm. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Newcastle chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho Crystal Palace thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Crystal Palace

Soi kèo Tài xỉu Newcastle vs Crystal Palace: 2.03*2.75*1.85

Hàng công Crystal Palace thường xuyên không ghi quá 1 bàn trong các trận gần đây của mình và khả năng trận đấu tới cũng vậy. Trong khi đó bất ổn là điều vẫn xảy ra với hàng công của Newcastle nên trận đấu giữa 2 đội sẽ có ít bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Newcastle vs Crystal Palace: 1.89*0.25*2.01

Newcastle sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng rất có thể không thể chọc thủng lưới Crystal Palace, trái lại còn để đội khách vượt lên dẫn trước và bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Nên với tỉ lệ kèo Newcastle chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Crystal Palace thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến