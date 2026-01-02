Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Newcastle vs Crystal Palace lúc 22h00 ngày 4/1/2025

Nhận định soi kèo Newcastle vs Crystal Palace lúc 22h00 ngày 4/1/2025

  • 21:57 - 02/01/2026

Soi kèo Châu Á Newcastle vs Crystal Palace: 1.90*0.75*2.00

Vòng 20 Premier League, Newcastle sẽ tiếp Crystal Palace trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Đây không phải điều dễ thực hiện trong bối cảnh phong độ bất ổn của đội bóng chủ nhà.

Newcastle đang chơi không tốt ở mùa giải này, họ đặt mục tiêu tiếp tục giành vé dự Champions League nên việc đang đứng thứ 13 hiện tại là điều rất đáng thất vọng. Họ vừa có chiến thắng ở vòng đấu trước sau chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng và cần tiếp tục giành chiến thắng để cải thiện vị trí thứ 13 của mình. Một chiến thắng trước Crystal Palace sẽ giúp Newcastle vượt lên trên đối thủ nhưng xem ra mọi thứ không hề dễ dàng. Nhiều khả năng phong độ bất ổn sẽ khiến Newcastle chỉ có được trận hòa ở vòng đấu này.

Crystal Palace có chuỗi trận bất bại rất dài kéo từ mùa giải trước cho đến giai đoạn đầu của mùa giải này. Tuy nhiên sau đó đội bóng của HLV Oliver Glasner thi đấu không thành công, họ đã thua 6 trận mùa này và vừa trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Trận hòa ở vòng đấu trước giúp các cầu thủ Crystal Palace giữ được vị trí thứ 10 và họ cần một chiến thắng để cải thiện thứ hạng. Tuy nhiên chuyến làm khách trên sân Newcastle được đánh giá vô cùng khó khăn, nhiều khả năng sự cố gắng của Crystal Palace sẽ giúp họ ra về với 1 điểm.

nhan-dinh-soi-keo-newcastle-vs-crystal-palace-luc-22h00-ngay-4-1-2025-1
Nhận định soi kèo Newcastle vs Crystal Palace lúc 22h00 ngày 4/1/2025

Thành tích đối đầu giữa Newcastle và Crystal Palace khá cân bằng khi cả 2 đều thắng lẫn nhau trong những lần gặp gỡ gần đây. Trong bối cảnh đội chủ nhà không có được sự ổn định thì sau khi thắng vòng trước, vòng này họ sẽ lại mất điểm. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Newcastle chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho Crystal Palace thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Crystal Palace

Soi kèo Tài xỉu Newcastle vs Crystal Palace: 2.03*2.75*1.85

Hàng công Crystal Palace thường xuyên không ghi quá 1 bàn trong các trận gần đây của mình và khả năng trận đấu tới cũng vậy. Trong khi đó bất ổn là điều vẫn xảy ra với hàng công của Newcastle nên trận đấu giữa 2 đội sẽ có ít bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

nhan-dinh-soi-keo-newcastle-vs-crystal-palace-luc-22h00-ngay-4-1-2025-2
Tỉ lệ kèo Newcastle vs Crystal Palace

Soi kèo Hiệp 1 Newcastle vs Crystal Palace: 1.89*0.25*2.01

Newcastle sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng rất có thể không thể chọc thủng lưới Crystal Palace, trái lại còn để đội khách vượt lên dẫn trước và bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Nên với tỉ lệ kèo Newcastle chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Crystal Palace thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Newcastle 1 – 1 Crystal Palace (Chọn Crystal Palace và Xỉu trận)

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Leicester vs West Brom lúc 3h00 ngày 6/1/2026

Nhận định soi kèo Leicester vs West Brom lúc 3h00 ngày 6/1/2026
Nhận định soi kèo Everton vs Brentford lúc 22h00 ngày 4/1/2026

Nhận định soi kèo Everton vs Brentford lúc 22h00 ngày 4/1/2026
Nhận định soi kèo Melbourne City vs Brisbane Roar lúc 15h00 ngày 6/1/2026

Nhận định soi kèo Melbourne City vs Brisbane Roar lúc 15h00 ngày 6/1/2026
Nhận định soi kèo Tottenham vs Sunderland lúc 22h00 ngày 4/1/2026

Nhận định soi kèo Tottenham vs Sunderland lúc 22h00 ngày 4/1/2026
Nhận định soi kèo Al Wahda vs Baniyas lúc 22h45 ngày 6/1/2026

Nhận định soi kèo Al Wahda vs Baniyas lúc 22h45 ngày 6/1/2026
Nhận định soi kèo Leeds vs Man United lúc 19h30 ngày 4/1/2025

Nhận định soi kèo Leeds vs Man United lúc 19h30 ngày 4/1/2025

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.