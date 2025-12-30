Nhận định soi kèo Melbourne Victory vs Perth Glory lúc 15h30 ngày 2/1/2026

Soi kèo Châu Á Melbourne Victory vs Perth Glory: 0.89*0.5*0.99

Melbourne Victory sẽ tiếp đón Perth Glory trong khuôn khổ giải VĐQG Úc (A-League). Dựa trên bảng xếp hạng hiện tại, Melbourne Victory đang có lợi thế nhất định về vị trí và điểm số, qua đó được đánh giá nhỉnh hơn ở kèo châu Á.

Sau 10 trận đã đấu, Melbourne Victory đang xếp thứ 6 với 14 điểm, đạt thành tích 4 thắng, 2 hòa, 4 thua. Đội chủ nhà ghi được 12 bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới 13 bàn, cho thấy khả năng tấn công ở mức tốt nhưng hàng phòng ngự chưa duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Tuy nhiên, việc vẫn bám nhóm giữa bảng và còn nhiều cơ hội cải thiện thứ hạng là cơ sở để Melbourne Victory đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi được chơi trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Perth Glory đang đứng thứ 8 với 13 điểm sau 10 trận, thành tích 4 thắng, 1 hòa, 5 thua. Perth ghi 10 bàn và để lọt lưới 13 bàn, hiệu suất ghi bàn thấp hơn Melbourne Victory trong khi số bàn thua tương đương. Điều này cho thấy Perth gặp hạn chế hơn ở khả năng tạo đột biến trên hàng công. Khi phải làm khách trước một đối thủ có tổ chức và chất lượng nhân sự nhỉnh hơn, Perth thường chịu áp lực lớn về thế trận và dễ rơi vào trạng thái phòng ngự nhiều.

Trên thị trường kèo, Melbourne Victory đang chấp -0.5. Đây là mức chấp phản ánh đúng tương quan giữa hai đội: Melbourne Victory được xếp cửa trên, đồng thời kịch bản thắng tối thiểu cũng đủ để mang lại lợi nhuận cho lựa chọn cửa chủ nhà. Với lợi thế sân bãi, hiệu suất ghi bàn tốt hơn và mục tiêu cải thiện thứ hạng, Melbourne Victory là phương án phù hợp ở kèo châu Á.

Chọn: Melbourne Victory

Soi kèo Tài xỉu Melbourne Victory vs Perth Glory: 0.89*2.5/3*0.99

Kèo tài xỉu trận này được niêm yết ở mức 2.5/3, cho thấy nhà cái đánh giá trận đấu có khả năng xuất hiện từ 3 bàn trở lên. Nhìn vào thông số bàn thắng, Melbourne Victory ghi 12 bàn và thủng lưới 13 bàn sau 10 trận, trong khi Perth Glory ghi 10 bàn và thủng lưới 13 bàn. Cả hai đội đều có hàng thủ chưa thật sự chắc chắn, và tổng số bàn thua của mỗi đội đều ở mức tương đối cao nếu so với số trận đã đá.

Một điểm đáng chú ý là Melbourne Victory có xu hướng chơi chủ động hơn khi đá sân nhà. Khi đội chủ nhà đẩy cao nhịp độ để tìm bàn mở tỷ số, Perth Glory sẽ có cơ hội phản công, đặc biệt trong bối cảnh hàng thủ Melbourne Victory vẫn để thủng lưới đều. Ngược lại, nếu Perth phải nhận bàn thua sớm, đội khách buộc phải điều chỉnh cách chơi theo hướng cởi mở hơn để tìm bàn gỡ, khiến thế trận dễ xuất hiện thêm nhiều tình huống nguy hiểm.

Với mức tổng bàn 2.5/3, lựa chọn Tài có cơ sở khi kịch bản 2-1 hoặc 3-0 cho Melbourne Victory đều phù hợp với nhận định đội chủ nhà chiếm ưu thế và trận đấu có khả năng có nhiều bàn thắng. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 2.5/3 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèoTài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Melbourne Victory vs Perth Glory: 0.99*1/1.5*0.90

Ở kèo hiệp 1, Melbourne Victory tiếp tục được đánh giá cao hơn khi chấp -0/0.5. Với lợi thế sân nhà, Melbourne Victory nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động nhằm tạo lợi thế sớm. Perth Glory thường phải ưu tiên đảm bảo an toàn khi làm khách, tuy nhiên nếu bị ép liên tục, đội khách vẫn có nguy cơ để thủng lưới trước giờ nghỉ.

Ngoài ra, kèo tài xỉu hiệp 1 ở mức 1/1.5 cũng cho thấy khả năng xuất hiện bàn thắng trong 45 phút đầu. Trong bối cảnh Melbourne Victory là đội có động lực tấn công rõ ràng hơn, lựa chọn Melbourne Victory ở kèo hiệp 1 là phương án phù hợp theo đúng định hướng cửa trên.

Chọn: Melbourne Victory

Đội hình dự kiến

Melbourne Victory: Updating

Perth Glory: Updating