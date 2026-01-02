Nhận định soi kèo Man City vs Chelsea lúc 0h30 ngày 5/1/2026

Soi kèo Châu Á Man City vs Chelsea: 1.89*-0.5/1*2.01

Man City sẽ đối đầu Chelsea trong trận cầu tâm điểm vòng 20 Ngoại hạng Anh. Sau 19 vòng đấu, Man City đang xếp thứ 2 với 41 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, đội chủ nhà vẫn duy trì phong độ ổn định với 13 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 thất bại, ghi 43 bàn và chỉ để lọt lưới 17 bàn. Hàng công của Man City đang là một trong những tập thể hiệu quả nhất giải, với khả năng ghi bàn đều đặn ở mọi vị trí, đặc biệt là sự bùng nổ của Haaland và Alvarez. Trên sân nhà Etihad, Man City luôn chơi tấn công chủ động và thường xuyên áp đảo thế trận.

Phía bên kia, Chelsea đứng thứ 5 với 30 điểm, thành tích 8 thắng, 6 hòa và 5 thua. Đội bóng thành London ghi 32 bàn, thủng lưới 21 bàn, hiệu số +11. Dù Chelsea đã cải thiện đáng kể so với giai đoạn đầu mùa, nhưng họ vẫn chưa thể hiện được sự ổn định cần thiết trong các trận cầu lớn. Khi gặp những đối thủ top đầu, Chelsea thường gặp khó ở khâu kiểm soát trung tuyến và thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm.

Xác suất chiến thắng theo thống kê hiện tại nghiêng hẳn về phía Man City với 59%, trong khi Chelsea chỉ có 20%, còn khả năng hòa là 21%. Trên sàn giao dịch châu Á, nhà cái ra kèo Man City chấp -0.5/1 (0.82), Chelsea được chấp +0.5/1 (1.08). Với mức kèo này, Man City thắng tối thiểu 1 bàn sẽ ăn nửa tiền, thắng cách biệt 2 bàn trở lên ăn đủ. Xét về lực lượng, phong độ và lợi thế sân nhà, Man City vẫn là cửa đầu tư sáng hơn. Đội bóng của Pep Guardiola đang có phong độ cao, đặc biệt khi họ cần duy trì khoảng cách bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Chọn: Man City

Soi kèo Tài xỉu Man City vs Chelsea: 1.98*3/3.5*1.90

Kèo tài xỉu được nhà cái niêm yết ở mức 3/3.5, với tỷ lệ Tài 1.06 – Xỉu 0.84. Mức kèo này phản ánh kỳ vọng cao về một trận cầu nhiều bàn thắng, khi cả hai đội đều có hàng công chất lượng. Man City ghi trung bình hơn 2.2 bàn/trận, trong khi Chelsea cũng đạt hiệu suất 1.7 bàn/trận. Tuy nhiên, trong các trận đại chiến, Man City thường chọn cách tiếp cận kiểm soát, chặt chẽ và ưu tiên sự chắc chắn để tránh rủi ro, đặc biệt khi họ phải đối đầu với đối thủ có khả năng phản công nhanh như Chelsea.

Chelsea ở thế cửa dưới nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự phản công, với mục tiêu giành ít nhất một điểm. Hàng thủ của The Blues mùa này hoạt động khá ổn định khi mới thủng lưới 21 bàn sau 19 trận. Nếu Man City gặp khó khăn trong việc xuyên phá khối phòng ngự dày đặc, khả năng trận đấu về Xỉu là tương đối cao. Với mốc 3/3.5, các kết quả như 2-0 hoặc 2-1 đều giúp cửa Xỉu có lợi thế rõ rệt.f

Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3/3.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Man City vs Chelsea: 2.21*-0/0.5*1.72

Ở kèo hiệp 1, Man City chấp -0/0.5, tỷ lệ Man City 0.84 – Chelsea 1.06. Với lợi thế sân nhà Etihad, đội chủ sân Man City có thói quen nhập cuộc chủ động, dâng cao đội hình để tìm bàn thắng sớm. Chelsea có thể chủ động chơi chậm, nhưng trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà, khả năng giữ sạch lưới trong 45 phút đầu là không cao. Trong 5 trận sân nhà gần nhất, Man City đều ghi bàn trước giờ nghỉ. Với thông số này, cửa Man City hiệp 1 là lựa chọn đáng tin cậy.

Kèo tài xỉu hiệp 1 được ấn định ở mức 1/1.5, tỷ lệ Tài 0.89 – Xỉu 1.01. Trận đấu hứa hẹn diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu, và việc xuất hiện bàn thắng trong hiệp 1 là điều có thể dự đoán.

Chọn: Man City

Đội hình dự kiến

Man City: Updating

Chelsea: Updating