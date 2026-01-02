Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Leicester vs West Brom lúc 3h00 ngày 6/1/2026

Nhận định soi kèo Leicester vs West Brom lúc 3h00 ngày 6/1/2026

  02:36 - 03/01/2026

Soi kèo Châu Á Leicester vs West Brom: 1.89*0*2.01

Leicester tiếp đón West Brom trong khuôn khổ Championship. Sau 25 vòng đấu, Leicester đứng thứ 13 với 34 điểm, còn West Brom xếp thứ 18 với 31 điểm. Leicester có thành tích 9 thắng, 7 hòa, 9 thua; ghi 35 bàn và thủng lưới 37 bàn, hiệu số -2. West Brom đạt 9 thắng, 4 hòa, 12 thua; ghi 28 bàn và thủng lưới 33 bàn, hiệu số -5. Chênh lệch không lớn, nhưng Leicester nhỉnh hơn về hiệu suất ghi bàn và lợi thế sân bãi.

Nhận định soi kèo Leicester vs West Brom lúc 3h00 ngày 6/1/2026

Kèo châu Á cả trận niêm yết Leicester chấp -0.5/1, tỷ lệ cửa trên 1.89 và cửa dưới 2.01. Với mức chấp này, Leicester thắng cách biệt 1 bàn sẽ thắng nửa, còn thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên sẽ thắng đủ. Trên sân nhà, Leicester thường tổ chức pressing sớm, luân chuyển bóng ra biên để kéo giãn khối phòng ngự và tạo điều kiện cho các pha tạt bóng hoặc căng ngang. West Brom có xu hướng phòng ngự chặt, giữ cự ly đội hình và chờ thời cơ phản công, nhưng hiệu suất ghi bàn của họ thấp hơn, nên khi bị dẫn trước thường gặp khó trong việc tăng nhịp và tạo áp lực liên tục trong hiệp hai. Leicester sở hữu đội hình tốt hơn, đủ khả năng giải quyết trận đấu.

Xét tương quan điểm số và lợi thế sân bãi, Leicester có cơ sở hướng tới chiến thắng tối thiểu. Mức chấp -0.5/1 phù hợp với kịch bản Leicester thắng 1 bàn hoặc thắng cách biệt.

Chọn: Leicester

Soi kèo Tài xỉu Leicester vs West Brom: 1.98*2.5*1.90

Kèo tài xỉu được niêm yết ở mốc 3/3.5, tỷ lệ Tài 1.98 và Xỉu 1.90. Đây là mốc cao nếu đặt cạnh hiệu suất ghi bàn của hai đội. Leicester có 35 bàn sau 25 trận, West Brom có 28 bàn; trong khi đó, West Brom thường ưu tiên sự chắc chắn khi làm khách, khiến nhịp trận đấu dễ bị kéo xuống và số cơ hội rõ rệt không quá nhiều. Leicester thủng lưới 37 bàn cho thấy hàng thủ còn sai số, nhưng điều đó chỉ thực sự tạo ra kịch bản nhiều bàn nếu West Brom dứt điểm hiệu quả, điều mà họ chưa thể hiện đều đặn.

Nếu Leicester có bàn sớm, họ có xu hướng chuyển sang kiểm soát, giảm tốc độ và quản trị rủi ro. Với mốc 3/3.5, các tỷ số 2-0, 2-1 hoặc 1-0 là những kịch bản hợp lý; trường hợp trận đấu có đúng 3 bàn thì cửa Xỉu theo kèo 2.5 vẫn có lợi thế. Vì vậy, lựa chọn Xỉu cả trận là phương án đáng cân nhắc.

Chính vì vậy người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Tỷ lệ trận đấu giữa Leicester vs West Brom

Soi kèo Hiệp 1 Leicester vs West Brom: 2.21*0*1.72

Kèo hiệp 1 ghi nhận Leicester chấp 0 tỷ lệ cửa trên 2.21 và cửa dưới 1.72. Leicester nhiều khả năng nhập cuộc chủ động để tìm lợi thế, còn West Brom sẽ ưu tiên khối phòng ngự thấp nhằm hạn chế bàn thua sớm. Khi Leicester duy trì sức ép đều và khai thác tốt các tình huống cố định, họ có thể tạo khác biệt ngay trong 45 phút đầu. Mức chấp 0 phù hợp với kịch bản Leicester dẫn trước tối thiểu 1 bàn khi hết hiệp 1.

Chọn: Leicester

Đội hình dự kiến

Leicester: Updating

West Brom: Updating

Dự đoán tỉ số trận đấu: Leicester vs West Brom  (Chọn Leicester và Xỉu trận)

