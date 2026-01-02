Nhận định soi kèo Leeds vs Man United lúc 19h30 ngày 4/1/2025

Soi ekfo Châu Á Leeds vs Man United: 1.90*0*2.00

Vòng 20 Premier League, Leeds sẽ tiếp Man United trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả tốt để có thứ hạng cao hơn. Đây không phải trận đấu dễ dàng và đội chủ nhà cần tận dụng tốt cơ hội thì mới có thể đạt được mục đích.

Leeds đang có chuỗi 6 trận bất bại, thành tích rất ổn với một đội bóng chỉ có mục tiêu trụ hạng. Nhờ đó đội bóng của HLV Daniel Farke có vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, họ vẫn còn nhiều việc phải làm để có thể trụ hạng thành công. Trước mắt các cầu thủ Leeds cần duy trì chuỗi trận bất bại của mình để ít nhất giữ được vị trí thứ 16 như hiện tại. Họ cần làm điều đó khi tiếp đón Man United trên sân nhà. Trước đối thủ đang không có được sự ổn định cần thiết thì khả năng sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự của Leeds sẽ giúp họ có nhiều hơn 1 điểm trận này.

Man United sau khi thắng 3 trận liên tiếp thì đã trở lại với hình ảnh bất ổn, họ lại liên tục để mất điểm và hiện tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Sau khi để đội cuối bảng Wolves cầm hòa ở vòng đấu trước, đội bóng của HLV Ruben Amorim cần một chiến thắng để bám đuổi các đội xếp trên. Tuy nhiên chuyến làm khách trên sân của một Leeds đang chơi rất ổn thời gian gần đây được đánh giá không hề dễ dàng. Nhiều khả năng việc muốn có chiến thắng sẽ khiến Man United ra về mà không có điểm nào.

Như nhận định ở trên, Leeds bất bại trong các trận gần nhất của mình. Hàng thủ của họ chơi chắc chắn là điểm tựa. Đây là điều sẽ khiến đội hình thiếu nhiều trụ cột của Man United gặp nhiều khó khăn. Rất có thể đội chủ nhà sẽ tận dụng được 1 trong số các cơ hội của mình giành chiến thắng nên với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên đặt cửa cho Leeds thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Leeds

Soi kèo Tài xỉu Leeds vs Man United: 1.84*2.5*2.04

Hàng thủ Leeds không có trận nào để thủng lưới quá 1 bàn ở các trận gần đây, con số rất ấn tượng. Trong khi đó Man United lại không có trận nào ghi quá 1 bàn ở các trận gần đây. Đây là điều sẽ khiến trận đấu giữa 2 đội có ít bàn thắng được ghi, nên với kèo tổng số bàn thắng chỉ là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV vẫn nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Leeds vs Man United: 1.91*0*1.99

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với không nhiều diễn biến đáng chú ý, Leeds và Man United không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Với thế trận này thì khả năng không có bàn thắng nào được ghi và 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với kèo hiệp 1 là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa cho nửa đầu trận đấu này.

Đội hình dự kiến