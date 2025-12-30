Nhận định soi kèo Guimaraes vs Nacional lúc 03h45 ngày 3/1/2026

Soi kèo Châu Á Guimaraes vs Nacional: 1.96*0.5*1.94

Vòng 17 giải vô địch Bồ Đào Nha, Guimaraes sẽ tiếp Nacional trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Trước đối thủ đang không có phong độ cao thì đây không phải điều khó thực hiện với đội bóng chủ nhà.

Guimaraes đứng thứ 6 mùa giải trước, rõ ràng họ không phải đội bóng yếu của Bồ Đào Nha. Chính vì vậy việc đang đứng thứ 7 ở thời điểm hiện tại là điều chưa khiến người hâm mộ hài lòng, họ chỉ có 1 điểm trong 2 vòng gần đây là nguyên nhân trực tiếp khiến thứ hạng không cao. Chính vì vậy thầy trò HLV Luís Pinto cần giành chiến thắng ở vòng đấu thứ 17 này, đối thủ của họ là Nacional, đội bóng không mạnh và không có phong độ cao nên việc giành chiến thắng là điều nằm trong tầm tay đội bóng chủ nhà. Nhiều khả năng họ sẽ có được điều mình cần.

Nacional chỉ đứng thứ 14 mùa giải trước, vị trí cho thấy họ không phải đội bóng mạnh. So với vị trí đó thì việc đang đứng thứ 13 ở thời điểm hiện tại là hoàn toàn chấp nhận được nhưng thầy trò HLV Tiago Margarido chỉ thắng 1/5 vòng gần nhất nên họ cần chơi tốt hơn nếu muốn cải thiện thứ hạng. Các cầu thủ Nacional muốn có một chiến thắng ở vòng đấu thứ 17 này nhưng đến làm khách trên sân Guimaraes không phải trận đấu dễ dàng, nhiều khả năng Nacional sẽ không thể có điểm ra về.

Guimaraes là đội bóng được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình so với Nacional, họ có lợi thế được đá sân nhà và phong độ tốt hơn. Từ các điều này thì khả năng phần thắng sẽ thuộc về họ, chính vì vậy với tỉ lệ kèo Guimaraes chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Guimaraes

Soi kèo Tài xỉu Guimaraes vs Nacional: 1.90*2.25*1.98

Guimaraes chỉ ghi được 2 bàn thắng trong 4 trận gần nhất của mình, con số rất thấp. Trong khi đó Nacional chơi phòng ngự không đến nỗi tệ nên đội khách được dự đoán sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đội bóng chủ nhà. Trận đấu giữa 2 đội vì thế có ít bàn thắng được ghi, nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Guimaraes vs Nacional: 2.06*0.25*1.84

Đội chủ nhà Guimaraes sẽ là những người chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn về phía khung thành đối thủ Nacional. Nhưng rất có thể hàng công yếu kém sẽ khiến đội chủ nhà thất bại trong việc ghi bàn, qua đó chấp nhận bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Guimaraes chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Nacional thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến