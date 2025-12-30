Nhận định soi kèo Gil Vicente vs Sporting Lisbon lúc 01h45 ngày 3/1/2026

Soi kèo Châu Á Gil Vicente vs Sporting Lisbon: 1.93*-1*1.97

Vòng 17 giải vô địch Bồ Đào Nha, Gil Vicente sẽ tiếp Sporting Lisbon trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả có lợi. Tuy nhiên với phong độ như thời gian gần đây thì khả năng họ sẽ không thể đạt được mục đích trước đối thủ mạnh hơn.

Gil Vicente đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, so với vị trí thứ 13 mùa trước thì rõ ràng đội bóng của HLV César Peixoto đang làm rất tốt. Tuy nhiên sau những trận đấu thành công đầu mùa thì các trận gần đây Gil Vicente đang chơi rất kém, họ không thắng cả 5 vòng gần nhất trong đó 4 trận gần đây đều để đối thủ cầm hòa. Chuỗi trận không thắng đó khiến họ tụt lại phía sau so với 3 đội đầu bảng và nếu không chơi tốt hơn thì đến vị trí thứ tư cũng không giữ được, chính vì vậy Gil Vicente cần một kết quả tốt ở vòng đấu thứ 17 này. Nhưng đối thủ của họ lại là Sporting Lisbon, đội bóng mạnh hơn rất nhiều nên xem ra cơ hội có điểm không cao. Nhiều khả năng Gil Vicente sẽ phải nhận thất bại trận này.

Sporting Lisbon đang là đương kim vô địch Bồ Đào Nha, mùa bóng này họ quyết tâm bảo vệ chức vô địch và đang có phong độ cao. Tuy nhiên Sporting Lisbon vẫn phải chịu đứng thứ 2 do đội đầu bảng còn có phong độ cao hơn họ. Để bảo vệ ngôi vương, không còn cách nào khác các cầu thủ Sporting Lisbon cần tiếp tục giành chiến thắng trong các trận đấu của mình. Chính vì vậy đến làm khách trên sân của Gil Vicente thì 3 điểm là điều duy nhất mà họ hướng đến. Trước đối thủ yếu hơn và đang không có phong độ cao thì khả năng Sporting Lisbon sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Như nhận định ở trên, phong độ của Sporting Lisbon cao hơn Gil Vicente rất nhiều (thắng 4, hòa 1 trong 5 vòng gần nhất so với hòa 4, thua 1). Thành tích đối đầu của đội khách cũng tốt hơn nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về họ. Vậy nên với tỉ lệ kèo Sporting Lisbon chấp 1 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Sporting Lisbon

Soi kèo Tài xỉu Gil Vicente vs Sporting Lisbon: 2.05*2.5*1.83

2 trận hòa gần nhất của Gil Vicente đều có tỉ số 2-2, số bàn thắng rất cao. Trong khi đó hàng công Sporting Lisbon ghi tới 8 bàn ở 2 trận gần nhất nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trận này họ lại ghi nhiều bàn. Vậy nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Gil Vicente vs Sporting Lisbon: 1.78*-0.5*2.13

Sporting Lisbon sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Gil Vicente và rất có thể sẽ ghi bàn mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Sporting Lisbon chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

