Nhận định soi kèo Fulham vs Liverpool lúc 22h00 ngày 4/1/2026

Soi kèo Châu Á Fulham vs Liverpool: 1.89*0.5*2.01

Fulham sẽ tiếp đón Liverpool trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Sau 19 vòng đấu, Liverpool đang có vị thế tốt hơn trên bảng xếp hạng và vẫn duy trì mục tiêu bám đuổi nhóm dẫn đầu, trong khi Fulham thuộc nhóm giữa bảng và thi đấu khá thất thường. Với tương quan hiện tại, Liverpool được đánh giá cao hơn về khả năng giành trọn 3 điểm.

Fulham đang xếp thứ 11 với 27 điểm sau 19 trận, thành tích 8 thắng – 3 hòa – 8 thua, ghi 26 bàn và thủng lưới 27 bàn, hiệu số -1. Các chỉ số cho thấy Fulham có khả năng ghi bàn ở mức ổn, nhưng hàng thủ không thật sự chắc chắn và dễ gặp khó khi đối đầu các đội có cường độ tấn công cao. Khi gặp đối thủ có nhịp pressing tốt và tốc độ luân chuyển bóng nhanh, Fulham thường chịu áp lực lớn ở khu vực giữa sân và dễ bị kéo giãn hệ thống phòng ngự.

Liverpool hiện đứng thứ 4 với 33 điểm sau 19 trận, thành tích 10 thắng – 3 hòa – 6 thua, ghi 30 bàn và thủng lưới 26 bàn, hiệu số +4. Dù chưa đạt sự ổn định tuyệt đối, Liverpool vẫn có nền tảng chất lượng đội hình tốt hơn, khả năng tạo cơ hội và gây sức ép liên tục vào phần sân đối phương. Trong các trận đấu gặp đối thủ tầm trung, Liverpool thường chủ động kiểm soát thế trận và tạo ra số lượng tình huống dứt điểm nhiều hơn.

Trên thị trường kèo châu Á, Liverpool chấp -0.5, tỷ lệ 0.97, trong khi Fulham được chấp +0.5, tỷ lệ 0.93. Với mức kèo này, Liverpool thắng sẽ thắng kèo, hòa hoặc thua sẽ thua kèo. Dựa trên chênh lệch về vị trí (thứ 4 so với thứ 11), điểm số (33 so với 27) và chất lượng tấn công, Liverpool tự tin có được chiến thắng trong trận đấu này.

Chọn: Liverpool

Soi kèo Tài xỉu Fulham vs Liverpool: 1.98*2.5/3*1.90

Kèo tài xỉu cả trận được niêm yết ở mốc 2.5/3, tỷ lệ Tài 1.05 và Xỉu 0.85. Đây là mốc cho thấy nhà cái đánh giá cao khả năng trận đấu có từ 3 bàn trở lên, đặc biệt khi Liverpool thường tạo thế trận tốc độ và có nhịp tấn công rõ ràng.

Về thông số bàn thắng, Fulham ghi 26 bàn/19 trận và thủng lưới 27 bàn/19 trận, thể hiện xu hướng trận đấu của họ thường có bàn cho cả hai phía. Liverpool ghi 30 bàn/19 trận, đồng thời thủng lưới 26 bàn, cho thấy khả năng ghi bàn tốt nhưng hàng thủ cũng không hoàn toàn kín kẽ. Với cặp thông số này, kịch bản trận đấu có bàn sớm tương đối sáng, nhất là khi Liverpool thường chủ động đẩy nhịp tấn công để tìm lợi thế.

Mặt khác, khi Fulham phải đối đầu đội mạnh hơn, họ có thể lựa chọn phòng ngự chặt chẽ ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nếu Liverpool có bàn mở tỷ số, Fulham buộc phải nâng đội hình để tìm bàn gỡ, khi đó thế trận dễ mở hơn và tổng bàn thắng tăng lên. Ở mốc 2.5/3, trường hợp trận có đúng 3 bàn sẽ giúp cửa Tài thắng nửa, còn từ 4 bàn trở lên sẽ thắng đủ. Với lựa chọn bạn mong muốn, cửa Tài 2.5/3 là phương án hợp lý.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Fulham vs Liverpool: 2.21*0/0.5*1.72

Kèo hiệp 1 ghi nhận Liverpool chấp -0/0.5, tỷ lệ 1.12, còn Fulham +0/0.5 tỷ lệ 0.79. Liverpool có khả năng nhập cuộc chủ động hơn nhờ chất lượng tổ chức tấn công và sức ép tuyến giữa. Nếu kiểm soát nhịp tốt, Liverpool có cơ hội tạo lợi thế ngay trong 45 phút đầu. Tài xỉu hiệp 1 ở mốc 1 bàn, tỷ lệ Tài 0.72 và Xỉu 1.21, cho thấy khả năng xuất hiện bàn thắng sớm được đánh giá tương đối cao.

Chọn: Liverpool

Đội hình dự kiến

