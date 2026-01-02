Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Everton vs Brentford lúc 22h00 ngày 4/1/2026

Nhận định soi kèo Everton vs Brentford lúc 22h00 ngày 4/1/2026

  • 00:51 - 03/01/2026

Soi kèo Châu Á Everton vs Brentford: 1.78*0*2.13

Everton sẽ tiếp Brentford trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Đây không phải trận đấu dễ dàng và đội chủ nhà cần tận dụng tốt các cơ hội có được thì mới hy vọng đạt được mục đích.

Everton đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, vị trí rất ổn so với thứ hạng của đội bóng này những mùa giải trước. Họ đã trở lại với hình ảnh một đội bóng khó chịu khi HLV David Moyes nắm quyến và các cổ động viên muốn nhiều hơn thế. Everton muốn dự cup châu Âu mùa tới và họ cần chơi tốt hơn nữa trong các trận đấu của mình, họ muốn có 3 điểm khi tiếp đón Brentford ở vòng đấu thứ 20 này. Đây không phải trận đấu dễ dàng nhưng không phải không thể giành chiến thắng, nhiều khả năng Everton sẽ tận dụng được cơ hội để có 3 điểm.

Brentford kém Everton 1 điểm và đứng dưới Everton 1 bậc. Vị trí thứ 9 cũng là rất ổn với đội hình này khi mất đi nhiều trụ cột và cả HLV trưởng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Brentford bất bại 4 vòng đấu gần nhất và họ rất tự tin vào việc giành một kết quả tốt ở vòng đấu thứ 20 này. Tuy nhiên Everton luôn là đối thủ mà các cầu thủ Brentford gặp nhiều khó khăn khi đối đầu. Nhiều khả năng trước đội chủ nhà đang chơi tốt thì Brentford sẽ phải nhận thêm một trận thua nữa ở vòng 20 này.

Nhận định soi kèo Everton vs Brentford lúc 22h00 ngày 4/1/2026

Everton bất bại trong Brentford trong cả 6 lần gặp nhau gần nhất (3 thắng, 3 hòa). Con số thống kê áp đảo này cộng với lợi thế được đá sân nhà khả năng sẽ giúp đội chủ nhà tiếp tục có kết quả có lợi trước đối thủ. Nên với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên đặt cửa cho Everton thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Everton

Soi kèo Tài xỉu Everton vs Brentford: 1.99*2.25*1.89

3 trận đối đầu gần nhất giữa Everton và Brentford không có trận nào có nhiều hơn 2 bàn thắng, các trận gần đây của Everton cũng có rất ít bàn (3 bàn trong 3 trận) nên trước một Brentford chơi phòng ngự tốt thì đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn. Trận đấu vì thế sẽ lại có ít bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng chỉ là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV vẫn nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Tỉ lệ kèo Everton vs Brentford

Soi kèo Hiệp 1 Everton vs Brentford: 1.81*0*2.09

Everton sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành đội khách Brentford. Tuy nhiên hàng phòng ngự chơi tốt của đội khách sẽ khiến đội chủ nhà không thể ghi bàn và chấp nhận bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Everton 1 – 0 Brentford (Chọn Everton và Xỉu trận)

