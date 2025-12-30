Nhận định soi kèo Eibar vs Mirandes lúc 02h30 ngày 3/1/2026

Soi kèo Châu Á Eibar vs Mirandes: 1.82*0.75*2.08

Vòng 20 giải hạng nhì Tây Ban Nha, Eibar sẽ tiếp đón Mirandes trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Trước đối thủ đang không có phong độ cao thì cơ hội giành chiến thắng của đội chủ nhà không hề ít.

Eibar không phải đội bóng mạnh của La Liga 2, họ đứng thứ 9 mùa trước. Mùa giải này mọi thứ còn đang diễn ra tệ hại hơn với thầy trò HLV Beñat San José khi họ đứng thứ 18 ở thời điểm mùa giải đã đi được nửa chặng đường. Với vị trí và số điểm như hiện tại thì nguy cơ xuống hạng vẫn còn rất cao với các cầu thủ Eibar và họ cần chơi tốt hơn trong các trận đấu sắp tới. Sau khi có 3 điểm ở vòng đấu trước, Eibar muốn tiếp tục có kết quả tốt ở vòng đấu thứ 20 này, trước đội bóng cuối bảng như Mirandes thì việc giành chiến thắng không phải nhiệm vụ khó khăn, nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ chơi đủ tốt để có được điều mình cần.

Eibar chơi tệ hơn mùa trước nhưng vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với Mirandes, đội bong scuar HLV Jesús Galván chơi tốt mùa trước khi đứng thứ tư nhưng mọi chuyện đang dần trở thành thảm họa ở mùa này khi họ đứng cuối bảng sau nửa mùa giải. Từ chỗ đặt mục tiêu thăng hạng thì giờ Mirandes đang đứng trước nguy cơ xuống hạng khi mới có 16 điểm, họ để thua cả 2 vòng gần nhất và cần một kết quả tích cực thì mới có hy vọng trụ hạng. Tuy nhiên chuyến làm khách trên sân của Eibar đang chơi tốt dần lên được dự đoán rất khó khăn. Nhiều khả năng Mirandes sẽ tiếp tục phải nhận thất bại.

Eibar là đội có có lợi thế sân nhà, họ có thứ hạng cao hơn và phong độ cũng ổn hơn so với Mirandes nên không có gì ngạc nhiên khi được đánh giá cao hơn. Vậy nên nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về đội bóng chủ nhà. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Eibar chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Eibar

Soi kèo Tài xỉu Eibar vs Mirandes: 1.94*2.5*1.94

Eibar chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 3 trận gần nhất, trước hàng công chơi không tốt của Mirandes thì khả năng đội chủ nhà sẽ giữ sạch lưới trận này. Tuy nhiên hàng công của họ không có phong độ cao nên sẽ không ghi được nhiều bàn. Vậy nên trận đấu giữa 2 đội có ít bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Eibar vs Mirandes: 1.77*0.25*2.14

Eibar sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, tuy nhiên hàng công chơi không xuất sắc sẽ khiến họ không thể ghi bàn vào lưới Mirandes và chấp nhận bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Vậy nên với tỉ lệ kèo Eibar chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

