Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Al Wahda vs Baniyas lúc 22h45 ngày 6/1/2026

Nhận định soi kèo Al Wahda vs Baniyas lúc 22h45 ngày 6/1/2026

  • 00:24 - 03/01/2026

Soi kèo Châu Á Al Wahda vs Baniyas: Updating

Al Wahda sẽ tiếp đón Baniyas trong khuôn khổ giải VĐQG UAE. Sau 10 vòng đấu, Al Wahda đang đứng thứ 3 với 21 điểm, thành tích 6 thắng – 3 hòa – 1 thua. Đội chủ nhà ghi 16 bàn và chỉ để thủng lưới 7 bàn, hiệu số +9. Điểm mạnh lớn nhất của Al Wahda nằm ở sự cân bằng: tấn công đủ hiệu quả, nhưng phòng ngự vẫn là nền tảng giúp họ duy trì vị trí trong nhóm đầu.

nhan-dinh-soi-keo-al-wahda-vs-baniyas-luc-22h45-ngay-6-1-2026
Nhận định soi kèo Al Wahda vs Baniyas lúc 22h45 ngày 6/1/2026

Ở chiều ngược lại, Baniyas sau 11 trận đang xếp thứ 12 với 7 điểm, thành tích 2 thắng – 1 hòa – 8 thua. Đội khách ghi 9 bàn nhưng đã thủng lưới tới 21 bàn, hiệu số -12. Thống kê này cho thấy Baniyas gặp khó ở khả năng tổ chức phòng ngự, thường để đối thủ tạo nhiều cơ hội và dễ vỡ cấu trúc khi bị ép nhịp độ.

Trong 5 trận gần nhất, Al Wahda duy trì kết quả tích cực hơn, trong khi Baniyas vẫn xen kẽ nhiều thất bại. Điều này phản ánh sự ổn định của đội chủ nhà và cho thấy đội khách chưa cải thiện hàng thủ thật.

Chênh lệch giữa hai đội thể hiện rõ ở cả điểm số lẫn hiệu suất: Al Wahda đang hơn Baniyas 14 điểm, đồng thời hàng thủ chắc chắn hơn đáng kể (7 so với 21 bàn thua). Với lợi thế sân nhà và mục tiêu bám nhóm đầu, Al Wahda có cơ sở để đẩy cao nhịp tấn công, tạo sức ép liên tục và khai thác sai lầm của hàng thủ đội khách. Trong khi đó, Baniyas nhiều khả năng sẽ ưu tiên phòng ngự số đông, chờ phản công, nhưng cách tiếp cận này khó đảm bảo an toàn nếu họ sớm để thua bàn.

Với tương quan hiện tại, lựa chọn Al Wahda ở kèo châu Á là phương án phù hợp.

Chọn: Al Wahda

Soi kèo Tài xỉu Al Wahda vs Baniyas: Updating

Xét về xu hướng bàn thắng, trận đấu này có cơ sở hướng tới kịch bản nhiều bàn. Al Wahda ghi 16 bàn/10 trận, trong khi Baniyas thủng lưới 21 bàn/11 trận (trung bình gần 2 bàn thua mỗi trận). Khi đội cửa trên kiểm soát thế trận trước đối thủ có hàng thủ lỏng lẻo, khả năng xuất hiện bàn thắng sớm thường cao, từ đó đẩy nhịp trận đấu lên theo hướng cởi mở hơn.

Baniyas dù ghi bàn không nhiều nhưng vẫn có thể tạo ra bàn thắng nếu tận dụng tốt một vài tình huống phản công hoặc bóng cố định. Kịch bản hợp lý là Al Wahda tạo lợi thế, còn Baniyas phải điều chỉnh thế trận ở giai đoạn sau để tìm bàn rút ngắn, khiến tổng bàn thắng tăng lên.

Vì vậy, lựa chọn Tài cả trận là phương án đáng cân nhắc.

Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3/3.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-al-wahda-vs-baniyas-luc-22h45-ngay-6-1-2026
Al Wahda vs Baniyas hứa hẹn tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn

Soi kèo Hiệp 1 Al Wahda vs Baniyas: Updating

Al Wahda nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động nhờ lợi thế sân nhà và sự vượt trội về chất lượng phòng ngự. Khi đối thủ phòng ngự không ổn định như Baniyas, đội chủ nhà thường hướng tới bàn mở tỷ số sớm để kiểm soát nhịp trận. Nếu Al Wahda duy trì sức ép đủ lớn, khả năng họ dẫn trước trong hiệp 1 là kịch bản khả thi.

Chọn: Al Wahda

Đội hình dự kiến

Al Wahda: Updating

Baniyas: Updating

Dự đoán tỉ số trận đấu: Al Wahda 3-1 Baniyas (Chọn Al Wahda và Tài trận)

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Leicester vs West Brom lúc 3h00 ngày 6/1/2026

Nhận định soi kèo Leicester vs West Brom lúc 3h00 ngày 6/1/2026
Nhận định soi kèo Everton vs Brentford lúc 22h00 ngày 4/1/2026

Nhận định soi kèo Everton vs Brentford lúc 22h00 ngày 4/1/2026
Nhận định soi kèo Melbourne City vs Brisbane Roar lúc 15h00 ngày 6/1/2026

Nhận định soi kèo Melbourne City vs Brisbane Roar lúc 15h00 ngày 6/1/2026
Nhận định soi kèo Tottenham vs Sunderland lúc 22h00 ngày 4/1/2026

Nhận định soi kèo Tottenham vs Sunderland lúc 22h00 ngày 4/1/2026
Nhận định soi kèo Leeds vs Man United lúc 19h30 ngày 4/1/2025

Nhận định soi kèo Leeds vs Man United lúc 19h30 ngày 4/1/2025
Nhận định soi kèo Fulham vs Liverpool lúc 22h00 ngày 4/1/2026

Nhận định soi kèo Fulham vs Liverpool lúc 22h00 ngày 4/1/2026

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.