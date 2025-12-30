Soi kèo Châu Á Al Ettifaq vs Al Okhdood: Updating

Al Ettifaq sẽ tiếp đón Al Okhdood trong khuôn khổ giải VĐQG Saudi Arabia. Dựa trên thành tích trên bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu, đội chủ nhà đang là cái tên được đánh giá cao hơn nhờ vị trí, điểm số và mức độ ổn định tổng thể. Với lợi thế sân nhà cùng mục tiêu duy trì nhóm nửa trên, Al Ettifaq có cơ sở để hướng tới một chiến thắng.

Sau 10 trận đã đấu, Al Ettifaq đang xếp thứ 8 với 15 điểm. Thành tích của họ là 4 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 thất bại. Về hiệu suất ghi bàn, Al Ettifaq ghi được 15 bàn nhưng cũng để thủng lưới 18 bàn. Những con số này cho thấy đội chủ nhà có khả năng tạo ra bàn thắng tương đối tốt, tuy nhiên hàng thủ vẫn tồn tại các vấn đề nhất định khi thường xuyên để lọt lưới. Dù vậy, việc duy trì được số điểm 15 sau 10 vòng cho thấy Al Ettifaq vẫn có nền tảng thi đấu ổn và đủ khả năng kiểm soát trận đấu trước các đối thủ yếu hơn.

Ở chiều ngược lại, Al Okhdood đang xếp thứ 17 với 5 điểm sau 10 vòng. Đội khách chỉ thắng 1 trận, hòa 2 và thua tới 7 trận. Hàng công ghi được 9 bàn trong khi hàng thủ đã nhận 21 bàn thua. Đây là thống kê phản ánh rõ sự thua thiệt về chất lượng tổ chức, đặc biệt ở khâu phòng ngự khi Al Okhdood để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và thường xuyên bị thủng lưới. Với số trận thua lớn và hiệu suất phòng ngự yếu, Al Okhdood thường gặp khó khi phải chơi theo thế chống đỡ, nhất là trong các trận đấu phải làm khách.

Từ tương quan trên bảng xếp hạng, Al Ettifaq có lợi thế rõ ràng về điểm số và mức độ cân bằng giữa tấn công và kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Al Okhdood vừa thiếu chắc chắn nơi hàng thủ vừa không có hiệu suất ghi bàn đủ tốt để bù đắp cho số bàn thua. Vì vậy, lựa chọn Al Ettifaq ở kèo châu Á là phương án hợp lý.

Chọn: Al Ettifaq

Soi kèo Tài xỉu Al Ettifaq vs Al Okhdood: Updating

Các thông số bàn thắng sau 10 vòng đấu đang ủng hộ khả năng trận đấu có nhiều bàn. Al Ettifaq ghi 15 bàn và thủng lưới 18 bàn, tức trung bình mỗi trận của họ thường xuất hiện khá nhiều tình huống dẫn đến bàn thắng. Trong khi đó, Al Okhdood ghi 9 bàn nhưng để thủng lưới tới 21 bàn, cho thấy hàng thủ thường xuyên mắc sai số và dễ bị khai thác.

Trong bối cảnh Al Ettifaq được đánh giá cửa trên, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình để tìm bàn dẫn trước. Khi Al Okhdood phải chịu áp lực liên tục, nguy cơ họ nhận bàn thua là tương đối cao dựa trên thống kê 21 bàn thua sau 10 trận. Ngoài ra, nếu Al Ettifaq sớm có lợi thế, thế trận có thể mở hơn do Al Okhdood buộc phải điều chỉnh theo hướng tìm bàn gỡ. Khi đó, khả năng xuất hiện thêm bàn thắng sẽ tăng lên, đặc biệt khi hàng thủ đội khách không duy trì được sự chắc chắn.

Với xu hướng phòng ngự thiếu ổn định của cả hai đội, trận đấu vì thế sẽ có nhiều bàn thắng được ghi nên người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Al Ettifaq vs Al Okhdood: Updating

Trong hiệp 1, Al Ettifaq có nhiều cơ sở để nhập cuộc chủ động nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình tốt hơn. Al Okhdood thường gặp khó khi phải đối đầu các đội có khả năng kiểm soát thế trận, trong khi dữ liệu sau 10 vòng cho thấy họ nhận số bàn thua rất lớn. Nếu Al Ettifaq tạo được áp lực đều ngay từ đầu, cơ hội có bàn sớm là khả thi. Do đó, lựa chọn Al Ettifaq ở kèo hiệp 1 là phương án phù hợp.

Chọn: Al Ettifaq

Đội hình dự kiến

Al Ettifaq: Updating

Al Okhdood: Updating